País
Portugal perdeu 750 camas na área de Cuidados Continuados desde 2021
Nos últimos cinco anos os cuidados continuados em Portugal perderam 750 camas. Um motivo que leva a Associação Nacional dos Cuidados Continuados a deixar hoje um alerta para o que está a acontecer no setor.
Perante números considerados preocupantes, e sublinhando que o ano ainda não chegou ao fim, associação avisa que o número total de camas encerradas já ultrapassou o valor
dos quatro anos anteriores.
Inês Linhares Dias - RTP Antena 1
A Associação Nacional dos Cuidados Continuados chama ainda à atenção que as camas criadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência não compensa as camas que têm vindo a desaparecer.
dos quatro anos anteriores.
Inês Linhares Dias - RTP Antena 1
A Associação Nacional dos Cuidados Continuados chama ainda à atenção que as camas criadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência não compensa as camas que têm vindo a desaparecer.