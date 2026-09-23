Portugal perdeu 750 camas na área de Cuidados Continuados desde 2021

Portugal perdeu 750 camas na área de Cuidados Continuados desde 2021

Nos últimos cinco anos os cuidados continuados em Portugal perderam 750 camas. Um motivo que leva a Associação Nacional dos Cuidados Continuados a deixar hoje um alerta para o que está a acontecer no setor.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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Perante números considerados preocupantes, e sublinhando que o ano ainda não chegou ao fim, associação avisa que o número total de camas encerradas já ultrapassou o valor
dos quatro anos anteriores.

Inês Linhares Dias - RTP Antena 1

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados chama ainda à atenção que as camas criadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência não compensa as camas que têm vindo a desaparecer.
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