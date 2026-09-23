Portugal perdeu 750 camas na área de Cuidados Continuados desde 2021

Perante números considerados preocupantes, e sublinhando que o ano ainda não chegou ao fim, associação avisa que o número total de camas encerradas já ultrapassou o valordos quatro anos anteriores.Inês Linhares Dias - RTP Antena 1A Associação Nacional dos Cuidados Continuados chama ainda à atenção que as camas criadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência não compensa as camas que têm vindo a desaparecer.