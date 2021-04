Portugal pesca tubarão e raia em excesso

A informação agora divulgada pela Associação Natureza Portugal (ANP), em Portugal associada da internacional "World Wide Fund for Nature" (WWF), surge no relatório da primeira avaliação sobre tubarões e raias da organização, com o apoio da Fundação Oceano Azul.



A propósito dos resultados a ANP/WWF apela à criação de um plano de ação nacional para a gestão e conservação de tubarões e raias, que coloque Portugal na liderança europeia da proteção destas espécies, diz em comunicado.



A organização de defesa do ambiente diz que o relatório "Tubarões e Raias: Guardiões do oceano em crise", é o primeiro estudo abrangente sobre o estado das populações de tubarões e raias em Portugal, sobre a sua pesca, comércio e políticas.



Segundo a análise, "a sobrepesca e uma proteção inadequada estão a ameaçar as 117 espécies de tubarões, raias e quimeras (peixes cartilagíneos) existentes no mar português, apesar destas espécies-chave serem essenciais à saúde e bem-estar do oceano".



Além de ser dos países que mais captura as espécies Portugal está também nos primeiros lugares das importações e exportações de carne de tubarão e raia (8.º e 6.º lugar mundial, respetivamente), pelo que a ANP/WWF pede aos consumidores para terem um "papel ativo" e evitem comer raia ou tubarão até que a pesca seja comprovadamente sustentável.



"Em Portugal, os tubarões e raias estão a ser pescados de forma insustentável. Um quarto de todos os desembarques (em peso) da frota portuguesa nos últimos 30 anos, corresponde a espécies que atualmente estão ameaçadas, três quartos das espécies pescadas têm as suas populações em declínio e sete espécies historicamente pescadas estão agora criticamente em perigo, a um passo da extinção", salienta a associação no comunicado.



Ângela Morgado, diretora executiva da ANP/WWF, afirma, citada no documento, que a forma de pescar em Portugal está a ameaçar os tubarões e as raias, e defende que para evitar um oceano sem tubarões e raias "o Governo português deve tomar a liderança europeia nesta questão, avançando para uma pesca de baixo impacto e seletiva, e tornando-se o primeiro Estado-membro a criar um Plano de Ação Nacional para estas espécies".



Aos consumidores, além de se absterem de comer as espécies em causa, a ANP/WWF pede atenção à composição de alguns produtos que existem no mercado, nomeadamente cremes hidratantes ou complexos vitamínicos que contêm esqualeno e óleo de fígado de tubarão. E que assumam o compromisso de dizer #TubarãonoPratoNão ou #TiraAraiaDestaAlhada, no "site" da organização.



Ana Henriques, principal relatora do documento agora divulgado, salienta que as duas espécies "são verdadeiros guardiões do oceano" e preservá-los é urgente e muito necessário.