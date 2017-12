Portugal piora resultados sobre compreensão de leitura em alunos da 4ª classe

RTP05 Dez, 2017, 14:46 / atualizado em 05 Dez, 2017, 15:52 | País

O lugar de Portugal no PIRLS é ocupado juntamente com a vizinha Espanha. A Irlanda e a Finlândia são os dois países da Europa com os níveis de leitura mais elevados, estando, respetivamente, em quarto e quinto lugar.



O primeiro ano em que Portugal participou no PIRLS, ficou em 19.º lugar. Agora desce a posição em 11 lugares.



Em Portugal participaram na realização das provas 4 558 alunos de 218 escolas (91,3 por cento públicas e 18 por cento privadas) e, numa escala de mil pontos, os portugueses conseguiram 528 pontos, entre o nível avançado (625) e o intermédio (475) com 558 pontos.



O PIRLS é uma colaboração entre 50 países e 11 outros participantes e a International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), decorrendo a cada cinco anos.O pódio dos resultados é ocupado pela Rússia (581), Singapura (576) e Hong Kong (569).



O foco do PIRLS encontra-se nos estudantes da quarta classe por ser a passagem do “aprender a ler” para “ler para aprender”, conforme indica o documento.



Relativamente à literacia Online (ePIRLS) Portugal ocupa o lugar número 12 dos 14 países avaliados nesta condição, com 522 pontos, ou seja, seis pontos abaixo do nível de literacia (PIRLS).



No ePIRLS, Singapura ocupa o primeiro lugar, com 588 pontos, seguido pela Noruega, com 568.



Portugal faz parte deste estudo com uma amostra que abrange 90 a 95 por cento do target da população nacional.



O secretário de Estado da Educação, João Costa, durante a apresentação do estudo que teve uma amostra total de 319 mil alunos de 11 mil escolas, referiu que os resultados não agradam, pois "há uma descida clara dos resultados dos alunos".

Matemática tem melhores resultados

Se Portugal desceu relativamente à capacidade de compreensão e de leitura de textos nos alunos do quarto ano, em 2016, o estudo TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) promovido pela IEA sobre a Matemática teve um resultado diferente: Portugal foi o país que mais progrediu nos resultados, e ocupou o 13.º lugar, com 541 pontos.



Entre 1995 e 2015, último ano em que se realizou o estudo que saiu o ano passado, Portugal foi dos países com maior progressão a Matemática.



Relativamente a Portugal, os rapazes parecem ter mais sucesso com a Matemática, com 547 pontos, contrastando com as raparigas que tiveram 536. Já a média internacional está equilibrada, com as raparigas e rapazes com a mesma média.



O pódio da Matemática foi, uma vez mais, para Singapura (618) e Hong Kong (615). A Coreia do Sul ficou em terceiro lugar com 608 pontos.