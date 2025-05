Portugal reforça os meios de combate a incêndios rurais

A Diretiva Operacional Nacional (DON) que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) define que o primeiro reforço de meios acontece a 15 de maio (hoje), no que é denominado “nível Bravo”, numa fase que se prolonga até ao dia 31 de maio, altura em que os meios voltam a aumentar.



Entre hoje e 31 de maio, os “meios permanentes” disponíveis são 8.882 operacionais que integram as 1.788 equipas dos vários agentes presentes no terreno e 1.1973, além dos 33 meios aéreos.



O DECIR previa para este período 37 meios aéreos, mas só terá à disposição 33, avançou à Lusa a Força Aérea Portuguesa (FAP), justificando os quatro meios aéreos em falta com o facto do concurso para o aluguer ter “ficado deserto” e ter “sido necessário avançar com um novo procedimento”, que ainda está a decorrer.



A Força Aérea estima que estes quatro meios aéreos em falta entrem ao serviço a partir de 6 de junho.