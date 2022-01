Portugal regista 32.758 novos casos e 44 mortes por covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem hoje 509.628 casos ativos de covid-19, mais 19.839 do que no dia anterior. Há ainda mais 12.875 casos recuperados, aumentando o total para 1.725.342, e mais 22.236 contactos em vigilância (501.119 no total).





Os internamentos voltaram a aumentar. Estão hoje internados 2348 doentes (mais 129 do que no dia anterior), dos quais 172 em unidades de cuidados intensivos (mais 12 do que na véspera).





A maioria dos novos casos registados nas últimas 24 horas foram reportados na região norte (15.920). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 9674 novos casos, o centro, com 4003 casos, Algarve, com 889 novas infeções e o Alentejo, com 666 novos casos. Foram ainda reportadas mais 968 infeções na Madeira e 638 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, 16 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região norte, nove no centro, três no Algarve, dois no Alentejo e dois na Madeira.

Incidência dispara para mais de 5000 casos por 100 mil habitantes



O boletim desta segunda-feira reporta ainda um aumento da incidência de casos a 14 dias e do índice de transmissibilidade, ou R(t), relativamente à última atualização, feita na sexta-feira.





A incidência a nível nacional aumentou de 4731,3 casos por 100 mil habitantes para 5322,6 casos. Já no continente, este indicador situa-se agora em 5262,8 casos por 100 mil habitantes, quando na última atualiação era de 4674,0 casos.





Relativamente ao R(t), este aumentou de 1,10 para 1,15, tanto a nível nacional como continental.







Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmados 2.254.583 casos e 19.613 óbitos.







(em atualização)