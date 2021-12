Portugal regista mais 10.549 casos e 17 mortes por covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico, os internamentos diminuíram.





Do total de novos casos, 5350 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 2817 na região norte, 1465 no centro, 328 no Algarve e 255 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 249 infeções na Madeira e 85 nos Açores.







Relativamente aos óbitos, cinco foram reportados na região norte, três na região centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, dois na Madeira e um no Alentejo.





De acordo com o boletim, há a confirmar mais 3948 recuperados, aumentando o total para 1.149.611. Há ainda mais 6584 casos ativos (84.643 no total) e mais 5185 contactos em vigilância (112.417 no total).







A incidência encontra-se atualmente em 579,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 582,3 casos no continente. Por sua vez, o índice de transmissibilidade, ou R(t), situa-se em 1,07.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.253.094 casos e 18.840 óbitos.