Portugal regista mais 123 mortos e 78.464 casos de covid-19, na última semana

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde, entre 8 e 14 de março, registaram-se 78.464 novos casos de infeção (menos 811 do que na semana seguinte) e 123 óbitos devido à doença provocada por este coronavírus (menos 39 do que no período homólogo).



A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de casos registados, totalizando 31.950 infeções em sete dias.



Segundo o boletim da situação epidemiológica, estão internados 1.140 doentes com covid-19 em enfermaria (menos 85 do que na última análise) e 66 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 12).



O R(t) aumentou para 1,02 mas, na última semana, a incidência desceu um por cento, sendo atualmente de 762 casos por 100 mil habitantes.





O relatório é agora divulgado semanalmente, todas as sexta-feiras.