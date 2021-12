Portugal regista mais 12.943 casos e 11 mortes por Covid-19

O número de novas infeções registado nas últimas 24 horas é o mais elevado desde aquela data, quando se registaram 13.200 casos.







O boletim epidemiológico diário da DGS revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 864 internamentos, menos 29 do que na quinta-feira, dos quais 149 em unidades de cuidados intensivos, mais um nas últimas 24 horas.





Do total de novos casos, 6519 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 3796 na região norte, 1527 no centro, 330 no Algarve e 316 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 382 infeções na Madeira e 73 nos Açores.





De acordo com o boletim, há a confirmar mais 5628 recuperados, aumentando o total para 1.155.239. Há ainda mais 7304 casos ativos (91.947no total) e mais 6043 contactos em vigilância (118.037 no total).





A incidência de infeções com o vírus SARS-CoV-2 voltou hoje a aumentar a nível nacional, passando para 630,8 casos por 100 mil habitantes, e o índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,11, segundo os dados oficiais de hoje.



De acordo com o boletim, em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde quarta-feira, de 579,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 630,8.



Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 582,3 casos por 100 mil habitantes para 633,1.



O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- subiu hoje após vários dias a descer, passando de 1,07 a nível nacional e 1,06 no continente para 1,11.



Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.