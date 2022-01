Portugal regista mais 45.335 casos de covid-19 e 29 mortes

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem neste momento 2397 doentes internados nos hospitais, mais 105 do que no dia anterior. Deste total, 160 estão internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais sete do que na véspera.







Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 39.396 pessoas, aumentando o total de recuperados para 1.994.151. O boletim da DGS reporta ainda mais 5910 casos ativos e mais 13.557 contactos em vigilância. No total, há neste momento 597.879 casos ativos e 624.599 contactos em vigilância, o que significa que 1.222.478 portugueses estão em isolamento.





Do total de novos casos, 19.524 foram registados na região norte, 12.928 em Lisboa e Vale do Tejo, 7158 na região centro, 2039 no Algarve e 1779 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 1143 infeções nos Açores e 764 na Madeira.



Relativamente aos óbitos, 11 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, seis na região norte, seis no centro, quatro no Alentejo e dois no Algarve.



A incidência encontra-se em 6130,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 6108,7 casos no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 1,16 a nível nacional e de 1,17 no continente.



Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 2.611.886 infeções e 19.856 óbitos associados à doença.