Portugal registou mais 24.271 casos e 41 mortos devido à covid-19

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há menos 16.461 casos ativos, mais 40.691 recuperados e menos 10.679 contactos em vigilância.



Com 7.835, a região Norte reportou a maioria dos casos. Lisboa e Vale do Tejo registou mais 7.103 infeções, o Centro 4.865, no Algarve 1.694, no Alentejo 1.274.



Também nos Açores se contabilizaram mais 1.021 infeções e na Madeira 479.



Ao dia de hoje, estão internados 2.332 doentes devido à covid-19, menos 34 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 159 doentes, menos nove.





Segundo a atualização mais recente, o índice de transmissibilidade do vírus, designado por R(t), desceu para 0,88 a nível nacional e também no território continental. Também a incidência desceu para 6099,6 a nível nacional e 6133,0 casos de infeção por cada 100 mil habitantes em território continental.