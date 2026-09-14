Portugal registou transmissão comunitária de monkeypox e 66 casos de infeção recentes

De acordo com o relatório epidemiológico da OMS, a "transmissão comunitária da clade lb MPXV [vírus monkeypox) fora da África Central e Oriental foi reportada na República Checa, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, Suíça e Reino Unido, incluindo em redes sexuais de homens que têm sexo com homens e ou de profissionais do sexo”.





"A OMS continua a considerar o surto multinacional de mpox em curso como uma emergência de nível definido, com novos surtos relatados em vários países e mais de mil casos confirmados notificados a cada mês".







Este relatório, com detalhes sobre a situação epidemiológica global da mpox entre 31 de julho e 16 de agosto de 2026, indica que "os países europeus que reportaram o maior número cumulativo de casos de mpox devido a esta linhagem específica são Espanha, França, Portugal e a Alemanha".





Um país é classificado como tendo transmissão comunitária quando pelo menos um caso reportado nas últimas seis semanas não tiver ligação a uma viagem recente ou a um viajante de um país com transmissão comunitária durante o período de incubação. Esta classificação aplica-se independentemente do número de casos notificados no país, refere a OMS.





Neste período, “Portugal (66 casos), Alemanha (24), França (20), Reino Unido (18) e Irlanda (12) foram os países que reportaram o maior número de casos”, avança ainda o relatório.

