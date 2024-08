Portugal só tem reservas de sangue para cerca de cinco dias

Os níveis estão mais baixos nesta altura do que aconteceu no mesmo período do ano passado, apesar de a situação ter melhorado ligeiramente nas últimas semanas.Jorge Condeço, diretor do Centro de Sangue e Transplantação do Porto, salienta que as reservas permanecem em valores considerados insuficientes.Em declarações à Antena 1, o responsável do Instituto Português do Sangue e Transplantação diz que neste momento as reservas não chegam sequer para uma semana.