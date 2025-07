Portugal. Somos mais, mas cada vez mais velhos

A fotografia pode até apresentar mais pessoas, mas na verdade é uma falsa imagem, pois há cada vez menos crianças a nascer e menos jovens.

No ano ano passado, viviam em Portugal dez milhões e 750 mil pessoas e há seis anos seguidos que a população no país está a aumentar. Um crescimento que se deve principalmente à entrada de imigrantes, agora naturalizados.







Neste estudo, outros fatores foram verificados, entre os quais a redução no número de jovens com menos de 15 anos, ao passo que os restantes grupos etários registaram aumentos.



A idade média para o nascimento do primeiro filho ultrapassa os 30 anos pelo quinto ano seguido e verifica-se que, desde 2019, o saldo migratório compensa o saldo natural, contribuindo para o crescimento da população.





A Pordata é a base de dados estatísticos da Fundação Manuel dos Santos.