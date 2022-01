Portugal tem mais 23.290 casos e 21 mortos devido à Covid-19

Há mais 17.511 casos ativos e mais 3.755 contactos em vigilância. Registam-se também mais 5.758 casos recuperados.





Na região de Lisboa e Vale do Tejo reportaram-se mais 9.549 casos, no Norte 8.587, na região Centro 2.744, no Alentenho 621 e no Algarve 628. Também na Madeira há mais 858 infeções e nos Açores 303.





Este sábado, estão internados em enfermaria 1.023 pessoas (menos uma do que ontem). Em cuidados intensivos estão 142 doente covid (menos três do que ontem).





Desde o inicio da pandemia já foram contabilizados 1.412.936 casos e 18.976 morto devido à covid-19.