Portugal tem mais mulheres mas elas ganham menos em todas as profissões

É este o cenário traçado pela Pordata, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado na véspera do Dia Internacional da Mulher.Apesar do menor abandono escolar e da maior presença no Ensino Superior, as mulheres saem prejudicadas em matéria de salários e de cargos de topo.O Dia Internacional da Mulher assinala-se no sábado, com a Assembleia da República a acolher, já esta sexta-feira, uma Sessão Solene Evocativa dos 50 anos da Universalização do Direito das Mulheres ao Voto em Portugal.A proposta de assinalar a data partiu do Livre, mas foi aprovada por unanimidade pelos deputados.A líder parlamentar do partido, Isabel Mendes Lopes, sublinha que a data assinala também um momento de viragem para as mulheres na política nacional.