"Portugal tem manifestações estruturais de racismo e práticas discriminatórias"

O estudo de opinião revela que dois terços dos portugueses querem menos imigrantes provenientes do subcontinente indiano e associam o aumento do número de estrangeiros à subida da criminalidade no país.





Conclusões que preocupam a presidente da Comissão Contra o Racismo, Isabel Almeida Rodrigues.Também escutado na rádio pública, o chefe de missão Organização Internacional para as Migrações em Portugal diz que a população tem uma perceção errada sobre a realidade.