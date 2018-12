Partilhar o artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos Imprimir o artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos Enviar por email o artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos Aumentar a fonte do artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos Diminuir a fonte do artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos Ouvir o artigo Portugal tem o mais antigo fóssil de crocodilo do mundo - paleontólogos

Tópicos:

Matilde Azenha, Montemor,