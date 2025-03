Portugal testa tecnologia de ponta para deteção e monitorização de fogos

Em comunicado, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) diz que assinou com a Earth Fire Alliance (EFA), organização sem fins lucrativos criada para dinamizar o projeto FireSat, um memorando de entendimento para promover a adoção daquele sistema em Portugal.

Este acordo é considerado "um avanço significativo na utilização de tecnologia de ponta para a deteção e monitorização de incêndios rurais" no país.

O sistema FireSat é uma constelação de satélites, concebida especificamente para a deteção e caracterização de incêndios, fornecendo uma visão detalhada e abrangente da atividade do fogo, quase em tempo real, podendo ser capitalizada em todas as fases da cadeia de processos na área dos incêndios rurais, desde o planeamento ao pós-incêndio.

A AGIF, entidade responsável pela coordenação estratégica do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) em Portugal, refere que esta colaboração permitirá "testar a utilização dos dados fornecidos pelo FireSat e avaliar a sua aplicabilidade e eficácia nas operações de gestão de fogos rurais, nomeadamente na deteção e monitorização de incêndios, incluindo alertas, perímetros de incêndios, potência radiativa e taxa de propagação".

Este organismo indica também que o memorando de entendimento "não implica obrigações financeiras nem legais para nenhuma das partes e tem validade até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mútuo acordo".

Durante este período, segundo a AGIF, haverá partilha de dados, conhecimento e experiência entre ambas as organizações, mas também com a comunidade de Early Adopters (utilizadores pioneiros) da Austrália e EUA, para maximizar o impacto do FireSat nos processos do SGIFR.

A colaboração com a EFA coloca Portugal na vanguarda da utilização de tecnologias espaciais para a gestão de incêndios, garantindo maior eficiência e eficácia na resposta e prevenção de eventos extremos.

A Earth Fire Alliance é uma organização sem fins lucrativos, criada para dinamizar o projeto FireSat, cuja missão é permitir a monitorização de todos os incêndios a nível global, servir a comunidade com informação fidedigna e atempada e conservar ecossistemas e a biodiversidade da Terra, através da definição de estratégias de resistência às alterações climáticas. A EFA é suportada, entre outros, por parceiros como a Google, a Gordon and Betty Moore Foundation e o Environmental Defense Fund.