Portugal totaliza desde janeiro 30 casos de sarampo, incluindo 12 com duas doses de vacina

De acordo com o boletim, com dados atualizados a domingo, Portugal registou mais um caso de sarampo (na região de Lisboa e Vale do Tejo) face à semana precedente, totalizado 30 desde 01 de janeiro.

Lisboa e Vale do Tejo lidera a lista de regiões com casos confirmados (16), seguindo-se Norte (9), Centro (4) e Madeira (1).

Mais de metade dos casos confirmados (16) não evidenciavam vacinação contra o sarampo, com quatro deles a corresponderem a pessoas entre os 30 e os 39 anos, seis a crianças entre 1 e 4 anos e adolescentes dos 10 aos 19 anos e dois a bebés com menos de 1 ano.

Os 12 casos de sarampo com duas doses de vacina registaram-se nas faixas etárias dos 20-29 anos (5), 30-39 anos (4), 10-19 anos (2) e 40-49 anos (1).

Com uma dose de vacina a DGS assinala dois casos de sarampo na faixa etária dos 20-29 anos.

Desde janeiro, a DGS contabiliza quatro casos de sarampo com internamento e quatro em investigação (mais três comparativamente à semana anterior).

Ao todo, Portugal notificou 207 casos de sarampo (mais 11 relativamente à semana precedente).

Em Portugal, a vacinação contra o sarampo é recomendada em duas doses para menores de 18 anos (a serem administradas quando a criança completa 1 e 5 anos) e profissionais de saúde (independentemente do ano de nascimento).

Para os adultos nascidos em ou depois de 1970 é aconselhada uma dose. Os nascidos antes de 1970 têm proteção natural contra o sarampo.