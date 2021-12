Portugal ultrapassa os 30 mil casos de covid-19 em 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há mais 20.288 casos ativos do que ontem e 9.594 contactos em vigilância. Há também mais 10.523 recuperados nas últimas 24 horas.





Com 14.903 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo é a região que reportou maior número de infeções diárias. Segue-se a região Norte com 9.435 casos positivos, a região Centro com 3.340, o Algarve com 978 e o Alentejo com 911. A Madeira reportou 914 infeções e os Açores 348.





Esta sexta-feira, estão internada 1.024 pessoas (menos dez do que ontem) e 145 em unidades de cuidados intensivos (mais um do que ontem).