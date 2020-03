Português vindo de Itália entrou no país sem qualquer tipo de controlo

Saiu de território italiano com guias de saúde, no voo de ligação que fez a partir da Alemanha foi sempre controlado. No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, perguntou a um segurança o que deveria fazer, mas garante que lhe disseram para ir para casa e para ir ao médico se se sentisse mal.