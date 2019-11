Portugueses ainda se esquivam de ir ao dentista

Mais de 30 por cento dos portugueses evitam as consultas de medicina dentária e um em cada quatro só vai em caso de urgência.



Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, alerta na Antena 1 para as consequências da falta de prevenção e de tratamento.



Este inquérito, que será apresentado no Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas que começa quinta-feira, também revela que quase 10% dos portugueses não têm qualquer dente.



O bastonário, Orlando Monteiro da Silva, apela a mais investimento público na saúde oral e salienta que a maioria da população desconhece que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza a área de medicina dentária.



Deste barómetro saem também conclusões preocupantes para a Ordem, como o facto de dois terços das crianças abaixo de seis anos, nunca terem ido ao dentista.



Nem todos os portugueses têm como hábito lavarem os dentes duas vezes ao dia, como recomendam as boas práticas de saúde oral.