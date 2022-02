Portugueses dizem estar mais felizes e satisfeitos com a vida

Quase dois anos depois do início da pandemia de covid-19, os portugueses dizem estar mais felizes e satisfeitos com a vida. O estudo divulgado hoje pelo Observatório da Sociedade Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa aponta níveis de felicidade melhores até do que em 2019 mas destaca, no entanto, o pessimismo que existe em relação às condições económicas do país. Cerca de 60% considera que as condições vão piorar.