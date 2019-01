Portugueses e espanhóis fazem cordão humano contra exploração de urânio na fronteira

Foto: Reuters

O cordão humano pretende unir as duas margens do rio Douro, junto a Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança.



Nuno Sequeira, da Quercus, defende que a atividade de exploração viola a lei e o ambiente. Os ambientalistas alertam para os perigos da mina projetada para a localidade de Retortillo, que pode ter impactos quer no meio ambiente quer na saúde humana.