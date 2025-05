Portugueses em Timor impedidos de votar nas legislativas por não terem boletim de voto

A jornalista Marisa Serafim, correspondente da Agência Lusa em Díli, diz que os imigrantes portugueses têm ido aos correios, em vão, para saber mais informações.

Como os boletins já não vão chegar em tempo útil, estes eleitores, vão ficar excluídos da participação no acto eleitoral.





E não é só em Timor que este problema acontece. A situação é reportada em vários países.





Os imigrantes portugueses reclamam o facto de não terem recebido os boletins de voto, na caixa do correio, ao contrário do que deveria ter acontecido por esta altura.Ontem, em entrevista à rádio pública, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições admitia ter conhecimento de dificuldades com o voto por correspondência.