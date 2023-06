Portugueses integram força internacional para travar fogos no Canadá

Foto: Marc-Andre Leclerc - Forças Canadianas via Reuters

Esta quarta-feira, à partida do contingente português que vai combater os grandes incêndios que lavram no Canadá, o ministro da Administração Interna alertou que o cenário é distinto daquele que se verifica em Portugal, até por causa da extensão do território.