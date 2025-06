Portugueses preocupados com o ambiente mas não é prioritário

Foto: Tobias Weinhold - Unsplash

Os portugueses preocupam-se com o estado do ambiente, mas não o olham como uma prioridade. As necessidades básicas como saúde, dificuldades financeiras, corrupção ou a segurança, estão à frente na cabeça dos portugueses, à frente das questões ambientais e dos impactos das alterações climáticas.