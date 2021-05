Portugueses reciclaram mais 15 milhões de garrafas de plástico em máquinas de recolha automática

De acordo com nota enviada às redacções pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, os portugueses entregaram uma média de cerca de 38 mil embalagens, por dia, nas 23 máquinas de recolha automática instaladas , desde março de 2020, em grandes superfícies comerciais de todo o país.









O número de embalagens corresponde a cerca de 416 toneladas de plástico PET (polietileno), encaminhado para reciclagem.

Das embalagens recolhidas, 68 por cento são garrafas de plástico com capacidade superior a meio-litro.







O sistema procura estimular o utilizador à entrega deste tipo de resíduo, sendo o consumidor compensado com vales de desconto a aplicar em compras, ou doação a Instituições Particulares de Solidariedade Social . No total deste projeto-piloto foram atribuídos 662.601 euros em prémios (talões de desconto em compras ou doados a IPSS's) pela devolução das embalagens nas respetivas máquinas de recolha.





Este projeto é totalmente financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC), no montante de um milhão e 665 mil euros.





Ensinar e educar para o futuro

Este projeto-piloto foi desenvolvido com o objetivo de produzir ensinamentos para a implementação no futuro de um sistema de depósito de embalagens em Portugal, que irá contribuir para o cumprimento das metas de recolha seletiva impostas pela Diretiva da União Europeia relativa aos plásticos de uso único.







Os Estados-Membros terão de recolher seletivamente 77 por cento das garrafas de bebidas até 2025 e incorporar 25 por cento de plástico reciclado nas novas garrafas.









Com o objetivo de preparar a implementação do sistema de depósito em Portugal, encontram-se também em fase de execução os oito projetos-piloto selecionados no aviso “Sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas”, apoiados pelo EEA Grants no montante global de 6,4 milhões de euros.





Todos estes projetos têm um impacto direto nas taxas de recolha, na qualidade do material recolhido e reciclado, gerando oportunidades para o setor da reciclagem e o mercado de materiais reciclados, permitindo, simultaneamente, testar a adesão dos cidadãos e compreender as tipologias de embalagem entregues (volume, material).





Melhor solução para futuro sistema de depósito de embalagens em avaliação

Os EEA Grants possibilitaram também o financiamento de um estudo com recomendações para a definição do modelo económico e regulatório do sistema de depósito nacional. Nesse âmbito, e na medida em que a Noruega tem um dos sistemas de depósito mais eficientes na europa, foram realizadas interações com os parceiros Noruegueses com vista à partilha de conhecimento.





Este estudo aponta para vários cenários de evolução, tendo em conta o ecossistema nacional de gestão de resíduos de embalagem já existente, onde se incluem as embalagens de bebidas em plástico, metal e vidro.







Também considera a experiência de outros Estados membros, cuja concretização destes sistemas foi complexa e morosa, desde a regulamentação, escolha da localização das máquinas de recolha automática, alteração da rotulagem de embalagens, recolha dos materiais para reciclagem e as necessárias campanhas de comunicação.







Segundo orealizado, são necessários, no mínimo, 18 meses após a regulamentação do sistema para o mesmo poder estar formalmente no terreno.





De forma a concluir a regulamentação necessária para o desenho de uma solução que permita uma ampla participação do cidadão e que maximize a recolha, reciclagem e a circularidade dos materiais, cumprindo as metas de recolha seletiva impostas pela União Europeia, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática entende ser necessário aprofundar a reflexão com as partes interessadas, nomeadamente as associações do setor e Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA). O sucesso deste sistema assim o exige, na medida em que os objetivos a atingir dependem de um planeamento e arranque em pleno.