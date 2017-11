Portugueses têm falta de vitamina D alertam estudos

A taxa resgistada é mais baixa do que nos países nórdicos, onde há menos sol mas onde a toma de suplementos é já uma prática habitual.



O médico Pedro Lobo do Vale explica o que faz esta vitamina e porque é que importante.



Para além de ser essencial para o metabolismo do cálcio, "a vitamina D faz falta também à imunidade". Há mesmo estudos que indicam uma relação com o desenvolvimento de cancro.



"Pessoas que têm tido cancro o valor de vitamina D é abaixo do normal. Não é que a vitamina D salve as pessoas do cancro mas ajuda a aumentar a imunidade", refere Pedro Lobo do Vale.



Este défice explica-se em Portugal em parte porque se deixou de dar às crianças o "óleo de fígado de bacalhau", apesar de existirem suplementos dados aos recém-nascidos e aos lactentes.



Apesar de Portugal ser um "país de sol", diz o médico, "trabalhamos todos em sítios fechados" e "as crianças brincam muito menos na rua".



A maioria dos portugueses regista valores de vitamina D abaixo dos mínimos. "Há por isso necessidade das pessoas tomarem suplementos", conclui, considerando seguro tomar até mil unidades de vitamina D diariamente, mesmo sem fazer análises para conhecer o seu nível pessoal. "Não há qualquer risco de toxicidade", garante.



Pedro Lobo do Vale sublinha ainda que se devem tomar doses diárias de vitamina D um pouco acima do recomendado.