Possível alteração de términos de autocarros de Gondomar ao Porto gera críticas

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa o PCP/Gondomar diz ter tido conhecimento de que algumas carreiras de transportes coletivos provenientes de Gondomar e com destino ao Porto vão passar a terminar o trajeto no Dragão ao invés da zona do Bolhão como acontece até aqui.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, indicou que esta decisão "ainda não é oficial", mas admitiu que está a ser "estudada" sendo, disse o autarca, "da responsabilidade da câmara do Porto".

"Já disse que não concordava e já alertei que a alteração pode revelar-se um erro, mas tenho de salvaguardar que isto não é oficial ainda. Apresentamos sugestões e alternativas e estamos a aguardar serenamente", disse o autarca socialista de Gondomar que reuniu com os responsáveis da câmara do Porto no início de dezembro.

Na sua nota, o PCP lembra que Gondomar "é um dos principais polos urbanos da Área Metropolitana do Porto" e aponta que, no entanto, este é "dos piores servidos" em termos de transportes públicos.

Os comunistas falam em rede de metro "tangencial e inacabada" e reforças que se a alteração do termino de linhas de autocarro se vier a concretizar esta "agravará as dificuldades já existentes à mobilidade".

"Os gondomarenses não podem continuar a ser prejudicados com novas limitações e condicionantes a uma já frágil e custosa mobilidade", lê-se na nota do PCP/Gondomar.

A agência Lusa pediu esclarecimentos à câmara do Porto, mas não recebeu resposta em tempo útil.