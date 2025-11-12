País
"Possível intensificação da transmissão". Portugal regista 29 casos de mpox desde agosto
A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) reconhecem, nos últimos meses, um "perfil oscilatório" nas infeções pelo vírus mpox: dez casos em agosto, três em setembro e 16 em outubro.
(em atualização)
O aumento do último mês face à média mensal deste ano deixa as autoridades de saúde atentas à evolução nas próximas semanas. Foi também registado em Portugal o primeiro caso de uma variante mais preocupante.
Está assim a ser registado um aumento de infeções ligadas a este vírus, tendo em conta que a média mensal é de cerca de 11 casos, de acordo com os dados inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
“No entanto, nas últimas semanas observou-se um aumento do número de casos, sugerindo uma possível intensificação da transmissão, embora ainda sem evidência de um novo pico epidémico”, explicam a DGS e o INSA.
Registado pela primeira vez em humanos em 1970, na República Democrática do Congo, no continente africano, o contágio ocorre por contacto próximo com pessoas infetadas, incluindo por via sexual. Entre os sintomas destacam-se lesões na pele e mucosas inclusivamente na região genital.
Os casos que começaram a ser registados fora de África levaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) a classificar a mpox como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional em julho de 2022, situação que se prolongou até maio do ano seguinte. O surgimento de uma variante mais preocupante, a clade Ib, fez regressar a declaração entre agosto de 2024 e setembro deste ano.
Portugal foi dos primeiros países a registar a infeção humana pelo vírus, que teve um primeiro surto entre maio de 2022 e março de 2023, com 953 casos. Seguiram-se dois surtos com menos infeções: 229 casos entre junho de 2023 e março de 2024, e 20 casos de junho de 2024 a fevereiro de 2025.
Nesta altura as autoridades de saúde não falam de um quarto surto. Mas a “possível intensificação da transmissão” registada em outubro da variante dominante deixa DGS e INSA em alerta.
Nos números enviados à Antena 1 na terça-feira, desde agosto contam-se 29 casos: nesse mês foram dez, enquanto em setembro foram três e outros 16 confirmados em outubro.
“Embora se tenha verificado um aumento de casos reportados por clade IIb em outubro de 2025, em relação à média do ano de 2025, a interpretação deste aumento depende ainda de confirmação laboratorial e da evolução dos casos notificados nas próximas semanas”, avisam no comunicado enviado à rádio pública.
"Deve-nos deixar alerta"
Na leitura destes dados, Margarida Tavares, médica infecciologista no Hospital São João e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que é preciso estar alerta e esperar pelos dados das próximas semanas.
"Pode tratar-se apenas de uma oscilação ocasional", refere, mas, mesmo não sendo considerado um surto, certo é que "verificamos mais casos neste último mês e isso deve-nos deixar alerta porque pode estar a ocorrer uma maior transmissão".
Nesse caso, "pode ser preciso implementar algumas medidas para tentar evitar que os números aumentem", aponta.
À semelhança dos surtos anteriores, nos casos notificados desde agosto, 86% referem-se a homens que tiveram sexo com outros homens. São maioritariamente indivíduos do sexo masculino com idades entre os 25 e os 57 anos.
Em relação a isto, Margarida Tavares sublinha que o perfil dos casos, na sua essência, mantém-se.Primeiro caso em Portugal de variante mais preocupante
Nos três momentos declarados como surtos, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 75% dos casos até fevereiro de 2025, entre o total de 1202 infeções nacionais - apenas com duas mortes registadas em doentes imunocomprometidos.
Já em outubro, nos dados revelados à Antena 1, conta-se pela primeira vez um caso de infeção da clade Ib, a tal variante mais preocupante. A confirmação surgiu no dia 17 de outubro, num indivíduo sem histórico de viagem e assemelha-se ao padrão observado noutros países da União Europeia. Já foram detetados dois casos em Itália, assim como um em Espanha e outro nos Países Baixos.
Num documento apresentado no último mês, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) considerava que estes cinco casos sem histórico de viagem “representam um padrão diferente de transmissão de infeções da clade I” e “indicam que a transmissão pode estar a ocorrer em redes sexuais entre homens que fazem sexo com homens em vários países da União Europeia/Espaço Económico Europeu”.
Esta referência tem em conta que outros 30 casos anteriores desta variante “foram importados ou tinham ligações claras a casos importados”, sendo que a transmissão posterior ocorreu principalmente entre “contactos domésticos (crianças e outros membros da família)”. Foram registadas sete hospitalizações em que todos recuperaram.
Depois de preocupações iniciais com o risco de infeção e a letalidade da clade Ib, o CEPCD aponta o risco geral de infeção por esta variante como “moderado” para homens que fazem sexo com homens e “baixo” para a população em geral.
O CEPCD defende que a vacina disponível contra a mpox continua a ser protetora contra a doença grave. Para a clade IIb, a eficácia estimada para duas doses é de 82%, segundo o relatório, número que baixa para 20% se a vacina for tomada após a exposição ao vírus.
"A Direção-Geral de Saúde mantém a monitorização da situação de novos casos de mpox a nível nacional e internacional e reforça as recomendações para a vacinação preventiva da população com maior risco de infeção", afirma.