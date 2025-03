Posto territorial da GNR de Vila Velha de Rodão vai ser reabilitado

Em 2022, o telhado chegou mesmo a colapsar, o que obrigou a Guarda, a mudar de espaço provisoriamente.





Agora, a portaria que autoriza a empreitada já foi publicada e o contrato com a secretaria-geral do MAI, deverá ser assinado no dia 21 deste mês.





Satisfeita com a notícia, a autarquia deixa no entanto, algumas críticas à forma como estes processos são geridos no país.