"Pouco claras". Advogado de António Costa critica palavras de PGR

O advogado de António Costa critica as declarações do Procurador Geral da República sobre a Operação Influencer.

RTP /
Diz que são pouco claras e que desconhece a existencia de um recurso que impeça o fim da investigação.

Na sexta-feira Amadeu Guerra explicou que existe um recurso interposto pelos arguidos, relativo ao correio eletrónico, e que o Ministério Público depende da decisão para prosseguir.

O advogado sublinha que o processo em que António Costa prestou declarações, em maio do ano passado, não depende do tribunal da Relação, já que é uma certidão extraída do processo Influencer.
