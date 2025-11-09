País
"Pouco claras". Advogado de António Costa critica palavras de PGR
O advogado de António Costa critica as declarações do Procurador Geral da República sobre a Operação Influencer.
Na sexta-feira Amadeu Guerra explicou que existe um recurso interposto pelos arguidos, relativo ao correio eletrónico, e que o Ministério Público depende da decisão para prosseguir.
O advogado sublinha que o processo em que António Costa prestou declarações, em maio do ano passado, não depende do tribunal da Relação, já que é uma certidão extraída do processo Influencer.