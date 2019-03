Poucos utentes nas filas para carregar os novos passes da Área Metropolitana de Lisboa

Lusa26 Mar, 2019, 14:14 | País

Na estação de Sete Rios, em Lisboa, interface do Metropolitano, da CP e da Fertagus e que dá acesso a autocarros, praticamente não existiam filas e, nestas, entre o meio e o final da manhã, eram poucos os utentes que pretendiam carregar os novos passes.

Alguns aproveitavam o pouco tempo de espera para tirar algumas dúvidas e saiam satisfeitos ao saber que, afinal, era mesmo verdade que o passe tem agora novos preços: 40 euros para viajar em todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 30 euros para viajar dentro de um município.

Alex Júnior mora em Carcavelos, no concelho de Cascais, trabalha na Pontinha (Odivelas) e estuda na Amadora, pelo que o novo preço dos passes "é uma grande ajuda, porque é bastante em conta".

"Já paguei até 109,90 euros de passe, que era juntamente com o Metro e o comboio, com a Vimeca e a Lisboa Transportes, que eu precisava às vezes. Já cheguei a pagar 70 e tal euros e agora 40 euros por isto tudo. Ajuda bastante no bolso", disse, salientando que o preço que pagava até agora era "bastante pesado", apesar de ter direito a desconto de estudante.

Natacha Oliveira ainda não veio carregar o passe, mas ficou a saber que o seu passe L12, de pouco mais de 60 euros, vai ficar em 40.

"Preciso do passe para trabalhar e ainda do autocarro e do comboio até Queluz para ir buscar o meu filho e agora fica muito mais barato. Tenho muitas despesas e, se ficar mais barato, é muito melhor para mim", afirmou.

A mesma opinião manifestou Letícia Antunes, que mora e trabalha em Sete Rios, mas precisa de ir com frequência a Sintra, considerando que "o mais correto é todos pagarem o mesmo" pelo passe.

Edmar Pereira, que vem diariamente de Rio de Mouro (Sintra) para estudar em Lisboa, realçou que a medida "já devia ter sido feita há algum tempo".

"Eu tinha de pagar para aí 50 euros mesmo com desconto da universidade e conheço pessoas que pagavam 100 euros em passes. Fiquei muito surpreendido com a medida", salientou.

Carlos Lindo veio carregar o passe para maiores de 65 anos para viajar em Lisboa, que atualmente custa 14,70 euros.

"Pensava que a partir do mês que vem [abril] passava para os 20 euros, mas tive uma grata surpresa: os seniores que pagam 14,70 euros podem carregar ainda mais um mês com 14,70 nas condições anteriores. E proximamente aumenta apenas 30 cêntimos, passa para 15 euros, o que é muito bom", considerou.

Este é o preço do passe Navegante Lisboa para pessoas com mais de 65 anos ou reformados, que permite viajar em todos os transportes no concelho de Lisboa.

Vinte euros é o preço do Navegante Metropolitano, que permite a este grupo etário viajar em todos os meios de transporte da Área Metropolitana de Lisboa, mas esta versão, para Carlos Lindo, "não compensa, porque apenas usa o Metro e a Carris".

Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) podem começar hoje a carregar o cartão Lisboa Viva com os novos passes Navegante Metropolitano ou Municipal, válidos a partir de 01 de abril, nos postos de atendimento dos operadores dos transportes.

Os novos passes, válidos a partir de 01 de abril, são mensais, e têm duas modalidades: o passe Navegante Metropolitano e o passe Navegante Municipal.

O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de uma ponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa.

O passe Navegante Municipal existe em 18 versões, um para cada um dos concelhos que integram a AML, permitindo ao utente utilizar todos os transportes públicos de um concelho por 30 euros.

Os descontos para seniores, reformados e carenciados mantêm-se e os mais novos na AML têm o Navegante 12, um passe sem custos, cuja validade termina no mês em que perfazem 13 anos.

Os carregamentos dos novos passes continuarão a ser feitos nos moldes atuais, na internet, nos balcões e máquinas dos operadores e em caixas multibanco.