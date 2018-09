Póvoa de Lanhoso. Bombeiros já conseguiram controlar uma das frentes

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Marinha Esteves, segunda comandante operacional, refere que o incêndio poderá ficar dominado durante as próximas horas, mas que as autoridades se vão manter no terreno durante a noite para vigilância de pontos quentes.



Ao final da tarde estavam no terreno 230 operacionais, apoiados por mais de 70 veículos e cinco meios aéreos.