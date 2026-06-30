Póvoa de Lanhoso. Reservatórios elevados de água prontos para abastecer helicópteros no combate aos incêndios

São os primeiros dois Pontos de abastecimento de meios aéreos de uma Rede de Pontos de água que o município quer ter disponíveis e que contaram com fundos de apoios comunitários.Ricardo Alves, assessor da presidência na área da Proteção Civil da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso explica na rádio pública que: "

E acrescenta que: "é uma preocupação do concelho ter estes reservatórios para helicópteros porque, as intervenções iniciais em qualquer incêndio florestal são fundamentais" disse.



Esta reserva estratégica de água está colocada em zonas de fácil acesso pelos meios aéreos para uma maior segurança e vai servir para o combate aos fogos a partir de agora, na zona do país abrangida pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave.

