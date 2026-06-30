País
Póvoa de Lanhoso. Reservatórios elevados de água prontos para abastecer helicópteros no combate aos incêndios
Na Póvoa de Lanhoso já estão disponíveis dois reservatórios de água elevados para utilizar nos incêndios. Cada um tem capacidade para armazenar 400 mil litros que vão abastecer helicópteros no combate aos fogos.
Fotografia: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
Ricardo Alves, assessor da presidência na área da Proteção Civil da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso explica na rádio pública que: "estas estruturas metálicas, colocadas em bases de betão estão estrategicamente colocadas em zonas de fácil acesso aos meios aéreos".
E acrescenta que: "é uma preocupação do concelho ter estes reservatórios para helicópteros porque, as intervenções iniciais em qualquer incêndio florestal são fundamentais" disse.
Esta reserva estratégica de água está colocada em zonas de fácil acesso pelos meios aéreos para uma maior segurança e vai servir para o combate aos fogos a partir de agora, na zona do país abrangida pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave.
Esta reserva estratégica de água está colocada em zonas de fácil acesso pelos meios aéreos para uma maior segurança e vai servir para o combate aos fogos a partir de agora, na zona do país abrangida pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave.