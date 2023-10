Prosseguem esta segunda-feira as buscas para encontrar as duas pessoas dadas como desaparecidas no mar, desde sábado, na Póvoa de Varzim.

Já foi resgatado o corpo de uma terceira pessoa, também do mesmo grupo. O alerta foi dado no sábado à tarde por um familiar.



As buscas são retomadas junto ao molhe norte da Póvoa.