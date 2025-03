PPP na Saúde. Ministérios com luz verde para gastar 100 mil euros

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros agora publicada, a despesa é suportada pelo orçamento da Administração Central do Sistema de Saúde para o contrato de aquisição de serviços que vai permitir o comparador entre o setor público e privado.



O Governo justifica a decisão com um modelo eficiente e um concurso competitivo que permita ganhos de qualidade e poupança financeira.



As sucessivas falhas nos serviços dos hospitais de Amadora-Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, Garcia de Orta e Braga são o motivo da decisão que deve incluir os 174 centros de saúde que integram as respetivas ULS.