O Presidente aconselhou o Governo a esperar antes de alterar a lei da direção executiva do SNS.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que o Governo está em funções há apenas dez meses e que o novo diretor executivo se encontra em funções há pouco tempo.



O Presidente defendeu que é preciso perceber se os dois organismos se articulam e esperar pela evolução do SNS no inverno.



O Governo já tinha mostrado vontade de mudar as competências da direção executiva, criadas pelo governo anterior.