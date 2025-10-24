PR assinala Dia do Exército e presta homenagem a todos os que nele serviram
O Presidente da República assinalou hoje o Dia do Exército e prestou homenagem a todos os que nele serviram e servem, deixando uma palavra especial aos militares deste ramo em missão no estrangeiro.
Numa mensagem escrita publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que nesta data "se evoca um distinto feito de armas, a conquista de Lisboa, em 1147, por D. Afonso Henriques, Patrono do Exército".
"Neste dia festivo, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas presta rendida homenagem a todos os que serviram, e servem, no prestigiado Exército Português", lê-se na nota.
O chefe de Estado deixa "uma palavra especial a todos os militares do Exército que se encontram, além-fronteiras, ao serviço de Portugal".
Marcelo Rebelo de Sousa deseja "felicidades ao Exército para que continue a dignificar, honrar e pensar Portugal".