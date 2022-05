PR condecora e expressa gratidão e confiança na GNR no seu 111.º aniversário

Esta condecoração foi atribuída durante a cerimónia comemorativa do 111.º aniversário da GNR, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro e dos ministros da Administração Interna e da Defesa Nacional.

"Vou impor no vosso estandarte nacional a insígnia de membro honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. Assim cumpro compromisso assumido quando condecorei o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Armada, o Exército e a Força Aérea com o mesmo exato título da mais relevante condecoração portuguesa", anunciou.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, esta condecoração é símbolo "de gratidão e de confiança do Presidente da República, de gratidão e de confiança de todos os portugueses, ontem, hoje e sempre" nesta força de segurança de natureza militar.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas referiu que este título de membro-honorário "representa uma elevação honorífica para a GNR", que já tinha "desde 1934 o grau de grande-oficial da mesma ordem" militar da Torre e Espada.

"Título que é dado, já não em ditadura, mas em democracia. Título que agradece toda a vossa história de 111 anos, mas em particular a vossa abnegação nos anos críticos da pandemia, a vossa presença, a vossa entrega, a vossa disponibilidade, a vossa humanidade, a vossa coragem, a vossa proximidade, o vosso serviço aos portugueses e, portanto, a Portugal", acrescentou.