PR de Angola diz em Lisboa que relações com Portugal nunca estiveram a um nível tão alto

"Nós viemos a Portugal para reforçar os laços de amizade e cooperação entre os nossos dois países - Angola e Portugal. Nunca as relações entre os nossos dois países estiveram a um nível tão alto e o que pretendemos é trabalhar, no sentido de manter esse nível e se possível melhorar", disse João Lourenço.

O chefe de Estado angolano falava durante a declaração que proferiu após um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, onde foi recebido com honras militares.

Numa altura em que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, cumpre os últimos meses do seu mandato como chefe de Estado, João Lourenço recordou a amizade do Presidente português, que visitou Angola pelo menos sete vezes e em várias e distintas ocasiões, como nas suas tomadas de posse, além de "visitas de Estado" e "de trabalho".

"Esteve presente no momento difícil para Angola e os angolanos, quando perdemos o Presidente José Eduardo dos Santos", recordou, afirmando que Marcelo Rebelo de Sousa é o chefe de Estado que mais vezes visitou Angola.

Para João Lourenço, "isso é um sinal de consideração, mais do que isso, de amizade, entre países, mas sobretudo entre povos".

E adiantou: "Não podíamos deixar de fazer esta visita enquanto ele ainda é chefe de Estado, uma vez que sabemos que se aproxima o momento em que vai ter de passar a cadeira presidencial àquele que vier a ser eleito para o substituir".

"Agradecemos o facto de Portugal nos dar a oportunidade de trabalhar a este nível cimeiro, com o Presidente da República, como também a oportunidade dos encontros que vamos ter de seguida" com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e o presidente da Assembleia da República.

João Lourenço também se congratulou com a oportunidade de participar sábado num diálogo com Marcelo Rebelo de Sousa com que será encerrado o fórum EuroaAfrican.

Os dois chefes de Estado participam sábado no "Diálogo entre Presidentes", no âmbito do EuroaAfrican Forum 2025, que decorre na Universidade NOVA School of Business and Economics, em Cascais.

"Vamos aproveitar a ocasião para falar não apenas das relações bilaterais entre os nossos dois países, mas também vamos falar das relações com o continente africano, uma vez que assumo neste momento a presidência da União Africana (UA) e, com certeza, vamos falar dos grandes desafios que o globo enfrenta este momento: Segurança alimentar, segurança energética, paz e segurança, que a todos preocupa", disse.

Antes da declaração de João Lourenço, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre as relações entre os dois países, concluindo que ambos foram fieis aos seus povos.

João Lourenço chegou a Lisboa ao fim da tarde de quinta-feira. Após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa seguiu para a residência oficial do primeiro-ministro, onde se reunirá com Luís Montenegro, seguindo-se um almoço de trabalho.

Na parte da tarde, João Lourenço tem agendados encontros com empresários portugueses, no Palácio das Necessidades, antes da assinatura de quatro instrumentos de cooperação bilateral e da visita à Assembleia da República, onde está previsto um encontro com o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar Branco.

O Presidente angolano é o convidado de honra de um jantar oficial oferecido pelo homólogo português, no Palácio da Ajuda, reunindo-se, antes, na qualidade de presidente em exercício da UA, com o Grupo de Embaixadores Africanos acreditados em Lisboa.

No sábado, segundo dia da visita, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa participam no EuroaAfrican Forum 2025.

Nesta visita oficial vão ser assinados vários instrumentos de cooperação bilateral.