PR defende que uso de máscara na rua volte a ser obrigatório

O Presidente da República defende que o uso de máscara na rua deve voltar a ser obrigatório. Perante os sinais de agravamento da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pela reunião do Infarmed para ouvir os especialistas e tomar decisões. A ministra da Presidência admite a adoção de medidas já tomadas no passado. Mas apela, desde já, para que ninguém vá trabalhar com sintomas.