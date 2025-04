PR e MNE assistiram a missa de homenagem ao Papa Francisco na Sé de Lisboa

Em representação do Governo, Paulo Rangel não quis prestar declarações à entrada da Sé, sublinhando apenas que era "uma celebração religiosa e que esse caráter devia ser respeitado". Marcelo, que já tinha falado ao país às 20:00, também não prestou declarações.

Várias figuras marcaram presença na missa que foi convocada para as 21:00, como foi o caso do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, os dirigentes do CDS, Telmo Correia e o deputado Paulo Núncio que, juntamente com Paulo Rangel e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, assistiram na primeira fila à eucaristia.

À Sé de Lisboa dirigiram-se centenas de fiéis que quiseram despedir-se do Papa Francisco, com algumas pessoas a ter que assistir à missa de pé devido à grande afluência.

O Patriarcado de Lisboa disponibilizou no exterior um ecrã para os fiéis que quisessem assistir à eucaristia.