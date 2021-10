PR e o anunciado chumbo do OE. "As pessoas têm que pensar que há mais vida para além da semana que vem"

Questionado sobre o previsto chumbo o Orçamento do Estado, depois do anúncio do voto contra do PCP, o Presidente da República disse que





Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou de imediato que "se isso não for possível, é a dissolução".



"A votação é na próxima quarta-feira. Eu vou ponderar serenamente. Perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas. E ver se é possibel de alguma forma encontrar um número de deputados para viabilizar o orçamento", afirmou. "A minha posição é muito simples. Ou há orçamento ou não há orçamento e parto para a dissolução".





Questionado sobre se o PR ainda tem poder de alguma intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa disse que vai "ver o que se passa serenamente, com bom senso".





O Presidente da República afirmou ainda que "as pessoas têm que pensar que há mais vida para além da semana que vem e do curtíssimo prazo. Eu tentei chamar a atenção dos portugueses, que percebem isto, e também dos partidos, para o facto que estamos a sair aos poucos de uma pandemia".