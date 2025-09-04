PR enviou cartas de condolências a chefes de Estado de países com vítimas

Esta informação foi divulgada hoje à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem enviado cartas aos seus homólogos dos países que viram cidadãos nacionais diretamente afetados pelo acidente com o elevador da Glória", lê-se na nota.

Nas cartas aos seus homólogos, "o Presidente da República expressou a sua consternação e dor perante o grande número de mortos e feridos neste muito grave acidente" e "transmitiu o profundo pesar e solidariedade do povo português para com as vítimas e as suas famílias, bem como os desejos de rápido restabelecimento aos feridos", acrescenta-se.

A nota da Presidência da República não menciona a que chefes de Estado foram enviadas cartas de condolência.

De acordo com as autoridades, entre as 16 vítimas mortais do descarrilamento de quarta-feira estão cidadãos de nacionalidades sul-coreana e suíça. O acidente provocou também feridos com gravidade, de várias nacionalidades.

O elevador da Glória, gerido pela empresa municipal Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje esperar que "o apuramento das causas do acidente de quarta-feira aconteça "o mais rápido possível", nos planos jurídico e técnico.