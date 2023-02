PR exprime "repudio indignado" por agressões xenófobas a jovem nepalês em Olhão

O Presidente da República disse hoje que falou com o autarca de Olhão e com pessoas próximas do jovem nepalês agredido há dias a quem exprimiu "repúdio indignado por um ato que traduz xenofobia e intolerância inaceitáveis".