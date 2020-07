PR no Algarve para puxar pelo turismo e recuperar a imagem da região

O Presidente da República está no Algarve a jantar com autarcas em Lagos. O encontro acontece uma semana depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado também com presidentes de Câmara e associações do setor turístico, em Montegordo. O Presidente da República quer ouvir opiniões e novas ideias para recuperar a economia da região. Considera que é preciso "puxar pelo Algarve rápido" para que o esforço produza efeitos ainda este ano e prometeu estar uma vez por semana no sul do País.