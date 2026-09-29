PR promulga suplemento das pensões a ser pago em dezembro

O montante será entregue juntamente com a pensão do mês de dezembro de 2026 e visa mais de dois milhões de pensionistas.





O anúncio deste suplemento tinha sido feito pelo primeiro-ministro, no debate no parlamento da Moção de Censura.





Uma nota publicada no site da Presidência dá ainda nota da promulgação do diploma que altera os procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustíveis, bem como a transposição de duas diretivas europeias, relativa à proteção de trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos ou a substâncias tóxicas e contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.