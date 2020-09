PR reage ao embaixador dos EUA: representantes dos portugueses decidem os destinos do país

Foi a reação à agência Lusa depois de o Embaixador dos EUA, George Glass, em entrevista ao Expresso, ter dito que "Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses".

"É uma óbvia questão de princípio que, em Portugal, quem decide acerca dos seus destinos são os representantes escolhidos pelos portugueses - e só eles - no respeito pela Constituição e o direito por ela acolhido, como o direito internacional", afirmou o Presidente da República, numa curta declaração.

No sábado, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, comentou as palavras do embaixador norte-americano em Lisboa.

"O Governo português regista as declarações [...]. Mas o ponto fundamental é este: em Portugal, quem toma as decisões são as autoridades portuguesas, que tomam as decisões que interessam a Portugal, no quadro da Constituição e da lei portuguesa e das competências que a lei atribui às diferentes às diferentes autoridades relevantes", afirmou Augusto Santos Silva.



"As decisões tomadas em Portugal são tomadas de acordo com os valores democráticos e humanistas, os valores portugueses, de acordo com os interesses nacionais de Portugal, de acordo com o processo de concertação a nível da União Europeia, quando esse processo é pertinente e com o sistema de alianças em que Portugal se integra, que é bem conhecido e está muito estabilizado", acrescentou.